Emekli Maaşı Zammı Beklentileri Artıyor

Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan en düşük emekli maaşı zammı henüz kesinleşmedi. Hükümet, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan düzenlemeler arasında asgari ücrete uygulanan yüzde 27 zam ve SGK ile BAĞ-KUR emeklilerine yansıtılacak yüzde 12,19’luk artış yer alıyor. Eğer bu düzenlemeler doğrultusunda maaşlara zam yapılırsa, en düşük emekli maaşına sahip kişilerin durumu değişebilir.

YENİ MAAŞ RAKAMLARI ORTAYA ÇIKIYOR

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, yüzde 12,19 oranında bir zam ile 18 bin 938 lira seviyesine yükselebilir. Asgari ücrete uygulanan yüzde 27’lik zam ile bu rakam, 21 bin 438 lira olarak belirlenebilir. Böylece kök maaşı 18 bin 938 lira veya 21 bin 438 lira altında olanlar, en düşük emekli maaşı alanlar arasında yer alabilecek.

KISMİ VE TAM EMEKLİLER ARASINDAKİ FARK AZALIYOR

Prim gün sayısı asgari olanlar ile tam prim gün sayısı bulunan ve uzun hizmet yılı olan emeklilerin maaşları neredeyse eşitlenmiş durumda. Uzun süre hizmet verenler ile az prim ödeyerek kısa süre çalıp emekli olanlar arasında artık fark kalmıyor. Sigorta primleri en düşükten yatırılmış olanlar, uzun süre çalışsalar dahi en düşük emekli maaşını alabiliyor.

KÖK MAAŞI GÖRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Kök maaşlara yapılacak zam henüz sistemde yansımadı. Emekli olan SGK ve BAĞ-KUR’lular, kök maaşlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. SGK’lı olanlar, e-Devlet’in arama çubuğuna “4A Emekli Aylık Bilgisi” yazdıklarında ilgili bağlantıya girerek kök maaşlarını öğrenebiliyor.

