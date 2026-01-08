Emekli Maaşlarına Yeniden Düzenleme Yolda

emekli-maaslarina-yeniden-duzenleme-yolda

Aralık ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasıyla birlikte yeni yıl zamları kesinlik kazandı. Aralık ayında enflasyon oranı %0,89 olarak açıklanırken, 2025 yılı sonu enflasyonu %30,89 düzeyinde duyuruldu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM DETAYLARI

Enflasyon rakamlarının artmasının ardından, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı 6 aylık zam farkları netleşti. Emekliler, %12,19 oranında 6 aylık enflasyon farkı alırken, memur ve memur emeklileri toplamda %18,60’lık bir zam aldı. En düşük emekli maaşında yapılacak düzenlemeye dair ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapıldı. Bakan, “TBMM AK Parti grubunun konu üzerine çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar yapıldıktan sonra konuya dair detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. En düşük emekli aylığı ile alakalı düzenlemeyi Meclis’imiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra bunu kamuoyuna iletecekler” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

AK Parti grubunun düzenlemeyi Meclis’e sunacağını ifade eden Bakan, “İnşallah emeklilerimize, emektarlarımıza hayırlı olur” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.