Emekli Maaşlarına Yeniden Düzenleme Yolda

Aralık ayı enflasyon verilerinin yayımlanmasıyla birlikte yeni yıl zamları kesinlik kazandı. Aralık ayında enflasyon oranı %0,89 olarak açıklanırken, 2025 yılı sonu enflasyonu %30,89 düzeyinde duyuruldu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM DETAYLARI

Enflasyon rakamlarının artmasının ardından, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı 6 aylık zam farkları netleşti. Emekliler, %12,19 oranında 6 aylık enflasyon farkı alırken, memur ve memur emeklileri toplamda %18,60’lık bir zam aldı. En düşük emekli maaşında yapılacak düzenlemeye dair ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapıldı. Bakan, “TBMM AK Parti grubunun konu üzerine çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar yapıldıktan sonra konuya dair detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. En düşük emekli aylığı ile alakalı düzenlemeyi Meclis’imiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra bunu kamuoyuna iletecekler” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

AK Parti grubunun düzenlemeyi Meclis’e sunacağını ifade eden Bakan, “İnşallah emeklilerimize, emektarlarımıza hayırlı olur” dedi.