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Emekli Polis, Eski Eşini Vurdu

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Olayın Gözlemlenmesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı’nın girişinde, 54 yaşındaki emekli polis memuru Recep Ç., 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya’nın (48) çalıştığı büfeye gitti. Burada ikili arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş etti ve hemen ardından olay yerinden kaçtı.

Olay Yerine Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Esengül Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Recep Ç.’nin izini sürmeye başladı.

Intihar Girişimi ve Yaralanma

Recep Ç.’nin kullandığı hafif ticari araç, Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Jandarma ekiplerinin durdurma girişimi sırasında emekli polis, yanındaki silahı kullanarak intihara teşebbüs etti. Olaydan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Recep Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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