Emekli Promosyonları 30 Bin TL Olacak Mı?

EMEKLİLER MART AYINI BEKLİYOR

Milyonlarca emeklinin dikkatleri mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankaların yapacağı görüşmede yoğunlaşmış durumda. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74 oranındaki zam ile birlikte bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları da hız kazanıyor. Bu kampanyalar, emekliler için ek gelir sağlayarak maddi durumlarını iyileştiriyor. Hem eski hem de yeni emekliler, daha yüksek promosyon ödemeleri almak amacıyla bankaları araştırmaya başlamış durumda. Mart ayında gerçekleştirilecek toplantıda, promosyon ödeme tutarlarının yeniden belirlenmesi gündemde. Şu anda bankalar tarafından sunulan 27 bin liralık promosyonların, 30 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDAKİ KURALLAR

Emekli promosyonları, ödenecek kişinin maaş seviyesine göre belirleniyor. Promosyon tutarları ise maaş dilimlerine göre 10 bin lira altı, 10 bin lira ile 14 bin 999 lira, 15 bin lira ile 19 bin 999 lira ve 20 bin lira olarak sınıflandırılıyor. Bu sistem kapsamında ödenecek promosyon miktarları 5 bin liradan başlayıp 27 bin liraya kadar çıkabiliyor. 27 bin lira promosyon almak için ise bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında emeklinin ilgili bankada 36 ay kalma taahhüdü vermesi, en az 2 otomatik ödeme talimatı sunması ve kredi kartı başvurusu yapması yer alıyor.

TAKVİM GAZETESİ’NDEN ÖNERİ

Atv’de yer alan habere göre, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklilere çağrıda bulunarak “Benim bir tavsiyem var Mart ayını beklemek gerekiyor. Çünkü mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar yeni sözleşmeler imzalayabilir” diyerek dikkat çekiyor.