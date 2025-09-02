Emekli Promosyonları 35 Bin TL Olabilir: Bankalar Yarışta!

EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYON YARIŞI

Eylül ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin banka promosyonları konusunda hareketlilik artıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen maaş zammının ardından, emeklilerin yeni fırsatlar peşinde koşmasıyla bankalar kampanyalarını güncelledi. Geçmişte yalnızca bir banka 27 bin TL seviyesinde promosyon sunuyorken, şu anda birden fazla banka benzer rakamları geçmeye başladı. Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025 tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyon sunuyor. Ek ödemelerle birlikte toplamda 28 bin 500 TL’ye kadar fırsatlar sağlanıyor. Ayrıca, yeni müşterilerini getiren emekliler için kişi başına 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç imkânı bulunuyor. Bu sayede emekliler, promosyonlarını artırma fırsatı elde ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İLE PROMOSYONLARIN SEYRİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. Piyasa beklentileri ise bu oranların yüzde 29’a yakın olacağı yönünde. Uzmanlar, bu rakamların ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında zam olabileceğini gösterdiğini ifade ediyor. Böyle bir durumda, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

EMEKLİLERİN BANKA SEÇİMİ

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon miktarlarına odaklanmamaları gerektiğini belirtiyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve diğer kampanyalar da değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, maaşı karşılığı kredi kullanan emeklilerin banka değiştiremeyeceği için, sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtiliyor.

OCAK AYI DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Şu anda 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek avantajlarla 28 bin 500 TL’ye kadar yükselebiliyor. Yıl sonu enflasyon oranları, ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi aşmasını mümkün kılabilir. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka seçiminde sadece rakamların değil, uzun vadeli avantaj sağlayacak hizmetlerin de dikkate alınmasının önemli olduğunu vurguluyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyelerine ulaşabileceği iddiaları gündeme geliyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu rakamların yakın gelecekte gerçeğe dönüşebileceği öne sürülüyor.