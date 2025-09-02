Emekli Promosyonları 35 Bin TL’ye Ulaşabilir

EMEKLİLERİN BANKA PROMOSYON YARIŞI HIZLANIYOR

Eylül ayı ile birlikte emekli maaşları için bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazanıyor. Temmuz ayında gerçekleşen maaş zammının ardından yeni fırsatlar arayan emekliler, bankaların güncelledikleri kampanyalar ile karşılaşıyor. Daha önce yalnızca bir banka tarafından 27 bin TL tutarında ödemenin yapıldığı süreçte, şu anda birçok banka benzer tutarlarda promosyonlar sunmayı hedefliyor. Özel bankalardan bir tanesi, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyon ile birlikte ek bonuslar ile toplamda 28 bin 500 TL’ye kadar fırsatlar sağlıyor. Ayrıca, yakınını getirerek kampanyaya katılan emekliler için kişi başına 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç olanağı mevcut. Bu durum, emeklilere promosyon miktarlarını artırma imkânı tanıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ PROMOSYONLARI ETKİLEYECEK

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 arasında belirlenmiş durumda. Piyasalarda ise bu beklentinin yüzde 29 civarında sürdüğü görülüyor. Uzmanlara göre, bu oranlar ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 7 ile yüzde 10 arasında olabileceğini gösteriyor. Böyle bir durumda, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

EMEKLİLER HANGİ BANKAYI SEÇMELİ?

Uzmanlar, emeklilerin sadece promosyon tutarına odaklanmamaları gerektiğine dikkat çekiyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve mevcut kampanyaların da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, maaşı karşılığında kredi almış emeklilerin banka değiştiremeyeceklerini hatırlatan uzmanlar, sözleşme şartlarının titizlikle incelenmesinin önemine de işaret ediyor.

OCAK DÖNEMİ ÖNEMLİ BİR ZAMANDILAR

Şu an 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek ödüllerle birlikte 28 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıl sonu enflasyon rakamlarına bağlı olarak ocak ayında bu promosyonların 30 bin TL’yi aşması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, emeklilerin banka seçimi yaparken sadece rakamsal değerlere değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetler ile koşullara da dikkat etmesi oldukça önemli. Kulislerde, Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine ulaşabileceği yönünde iddialar gündeme gelirken, bankalar arasındaki rekabetin bu rakamı gerçeğe dönüştürebileceği belirtiliyor.