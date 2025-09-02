Emekli Promosyonları 35 Bin TL’ye Ulaşabilir

EMEKLİ PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI

Eylül ayı ile birlikte, emeklilerin banka promosyonları için yarışları hızlanıyor. Temmuz ayında maaş artışının ardından yeni fırsatlar arayan emekliler için bankalar kampanyalarını güncelledi. Daha önce tek bir bankanın 27 bin TL seviyesinde ödeme yaptığı dönemde, bugün birçok banka bu tutara yaklaşan promosyonlar sunuyor. Özel bir bankadan yapılan duyuruya göre, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını o bankaya taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyonun yanı sıra ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye kadar fırsatlar sunuluyor. Ek olarak, yakınını getiren emekliler için kişi başı 250 TL’lik, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç imkânı bulunuyor. Böylelikle emekliler, promosyon avantajlarını artırma fırsatı yakalıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ŞARTLARI BELİRLEYECEK

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Piyasa beklentileri ise yüzde 29 civarında seyrediyor. Uzmanlar bu oranların, ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapılabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Böyle bir durumda, promosyonların 30 bin TL seviyesine ulaşması olasılığı güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

EMEKLİLERİN BANKA SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Uzmanlar, emeklilerin sadece promosyon miktarına odaklanmamaları gerektiğini vurguluyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve kampanyalar gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği öneriliyor. Ayrıca, maaşı karşılığında kredi kullanmış olan emeklilerin banka değiştiremeyeceği dikkate alınarak, sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

OCAK DÖNEMİ ÖNEMLİ OLACAK

Şu anda 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarının etkisi ile ocak ayındaki promosyon miktarlarının 30 bin TL’yi aşması bekleniyor. Ancak uzmanlar, emeklilerin banka seçimi yaparken sadece rakamlara değil, uzun vadede fayda sağlayacak olan hizmetlere de dikkat etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca, Eylül ayı içerisinde promosyon tutarlarının 35 bin TL seviyesine ulaşabileceğine dair iddiaların gündemde olduğu belirtiliyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bu tutarın yakında gerçek olabileceği düşünülüyor.