Emekli Promosyonları Mart Ayında Artacak

EMEKLİLERİNPromoSyon BEKLENTİLERİ

Emekli maaşlarının açıklanmasının ardından emeklilerin dikkatleri banka promosyonlarına yönelmiş durumda. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli promosyonlarında mart ayında önemli değişiklikler yaşanacağını belirterek, rakamların artacağını ve ek avantajların sunulacağını dile getiriyor. Kamu bankalarının emekli promosyonlarında ne kadar artış olacağı, banka değişiminde dikkat edilmesi gerekenler ve promosyon kampanyalarının ek avantajları merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl promosyonlarda %100’e yakın bir artış yaşanmışken, emekli promosyonları emekliler için artık önemli bir ek gelir kaynağı oldu.

KAMU BANKALARINDAN YENİ PROMOSYON RAKAMLARI

SGK Uzmanı Murat Bal, şu anda bazı bankaların 21 bin TL’ye kadar promosyon sunduğunu, bu rakamın 25 bin TL’ye kadar yükselebileceğini açıkladı. Özellikle kamu bankalarında promosyon rakamlarında bir artış olabileceğine dikkat çekti. Şu an 8 bin – 12 bin TL arasında değişen kamu bankası promosyonlarının, mart ayında yapılacak toplantının ardından 15 bin – 25 bin TL’ye yükselebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, emekli promosyonlarında büyük değişimlerin mart ayında gerçekleşmesini bekliyor. SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Murat Bal, emeklilere sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, “Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda” dedi.

Bankalar, emeklilere yalnızca nakit promosyon sunmakla kalmıyor, aynı zamanda EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz yapılması, mevduat faizlerinde avantajlar sağlanması ve düşük faizli krediler gibi ek hizmetler de sunuluyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca promosyon miktarına değil, sunulan diğer avantajlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Daha yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak için emekliler, bankalar arasında geçiş yapabiliyor. Murat Bal, banka değişikliğinin e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirterek, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları da sıraladı. Banka değişikliği sırasında mevcut bankaya ödenmesi gereken promosyon farkına dikkat etmek gerektiğini ifade etti. Örneğin, 9 bin TL promosyon alan bir emekli, 1 yıl sonra banka değiştirmek istediğinde, kalan promosyon tutarını (örneğin 6 bin TL) iade ederek başka bir bankanın daha yüksek promosyonundan yararlanma fırsatı bulabiliyor.