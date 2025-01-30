Emekli Promosyonlarında 2025 Yarışı Başladı

2025 YILI İÇİN ZAM ORANLARI

2025’in ilk altı ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında bir artış yapılacak. Bu zam oranıyla birlikte, en düşük emekli maaşı da %15.75 arttırılarak 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselecek. Maaşlardaki bu değişim, emekli maaşı promosyon ödemelerinin de 2025 yılında gündemde kalmasını sağlıyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ VE BANKA TARİFELERİ

Emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca seçtikleri bankalardan alma taahhüdünde bulunan emeklilere yapılan promosyon ödemeleri dikkate alındığında, bankalar arasında en yüksek promosyon tutarı 24 bin lira seviyelerine ulaşıyor. Bu ödemelerde kamu bankaları ile özel bankaların sunduğu promosyon tutarları farklılık gösteriyor.