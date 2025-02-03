Emekli Promosyonlarında Bankalar Arasında Rekabet Artıyor

EMEKLİ MAAŞ ZAMALARI VE PROMOSYON YARIŞI
Emekli maaş zammının ardından bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Milyonlarca emekli, hangi bankaya maaşlarını aktaracakları konusunda tereddüt yaşarken, bankalar cazip teklifler sunarak emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları ise dikkat çekiyor.
BANKA PROMOSYON TUTARLARI
Banka Promosyon Tutarı (TL) Ek Özellikler
Ziraat Bankası 12.000
Halkbank 12.000
VakıfBank 5.000 – 12.000 (Maaş aralığına göre) Fatura talimatı, kredi kartı harcaması gibi ek avantajlarla toplam promosyon 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
QNB 16.200 Kredi kartı indirimi dahil
Garanti Bankası 6.250 – 15.000 (Maaş aralığına göre)
Akbank 6.250 – 15.000 (Maaş aralığına göre) + 2.500 TL chip-para
İş Bankası 5.000 – 12.000 (Maaş aralığına göre)
Denizbank 20.000 Ek koşullarla toplam promosyon 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Finans 12.000 + 2.500 TL (yakınlarını getirenlere)
TEB 21.000 Ek koşullarla toplam promosyon 21.000 TL
ING Bank 25.000 Ek koşullarla toplam promosyon 25.000 TL
EN YÜKSEK PROMOSYON SUNAN BANKALAR VE DİĞER DETAYLAR
Promosyon seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bankaların promosyon kampanyaları ve koşulları zamanla değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, en güncel bilgilere ulaşmak için bankaların resmi web sitelerinin veya şubelerinin ziyaret edilmesi öneriliyor.