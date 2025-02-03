Emekli Promosyonlarında Bankalar Arasında Rekabet Artıyor

EMEKLİ MAAŞ ZAMALARI VE PROMOSYON YARIŞI

Emekli maaş zammının ardından bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Milyonlarca emekli, hangi bankaya maaşlarını aktaracakları konusunda tereddüt yaşarken, bankalar cazip teklifler sunarak emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları ise dikkat çekiyor.

BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Banka Promosyon Tutarı (TL) Ek Özellikler

Ziraat Bankası 12.000

Halkbank 12.000

VakıfBank 5.000 – 12.000 (Maaş aralığına göre) Fatura talimatı, kredi kartı harcaması gibi ek avantajlarla toplam promosyon 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

QNB 16.200 Kredi kartı indirimi dahil

Garanti Bankası 6.250 – 15.000 (Maaş aralığına göre)

Akbank 6.250 – 15.000 (Maaş aralığına göre) + 2.500 TL chip-para

İş Bankası 5.000 – 12.000 (Maaş aralığına göre)

Denizbank 20.000 Ek koşullarla toplam promosyon 28.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Türkiye Finans 12.000 + 2.500 TL (yakınlarını getirenlere)

TEB 21.000 Ek koşullarla toplam promosyon 21.000 TL

ING Bank 25.000 Ek koşullarla toplam promosyon 25.000 TL

EN YÜKSEK PROMOSYON SUNAN BANKALAR VE DİĞER DETAYLAR

Promosyon seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bankaların promosyon kampanyaları ve koşulları zamanla değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, en güncel bilgilere ulaşmak için bankaların resmi web sitelerinin veya şubelerinin ziyaret edilmesi öneriliyor.