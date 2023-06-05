Emekli ve memurun zam oranı kesinleşti

Enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurun zam oranı belli oldu.

Temmuz 2023’te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti.

TÜİK’in açıklamasına göre mayıs ayında TÜFE yüzde 0.04 oranında yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık TÜFE yüzde 39.59’a geriledi. Yüzde 40 bandının altına düşmüş oldu.

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!

TÜFE’deki bu gerçekleşme önemli, 5 aylık TÜFE mayıs sonuçları ile birlikte yüzde 15.26 oldu. Bu milyonlarca emekli ve memur açısından maaş zamları açısından önemli bir gösterge. 6 aylık enflasyon kadar işçi ve Bağkur emeklileri temmuzda zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 8’lik toplu sözleşme zammının üstüne enflasyon farkı alacak.

Temmuz ayında ücret zamları dışında enflasyon dışında belirleyicilerin olması yüksek ihtimal. 5 aylık artış yüzde 15.26 oldu.

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26