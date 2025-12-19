FETÖ Operasyonunda Fetullah Gülen’in Yeğeni Yakalandı

İSTANBUL’DA FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bir operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik önemli bir başarı sağladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyonda, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Yapılan araştırmalarda, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranmakta olan Yasir Gülen’in İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. Yasir Gülen’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Salih Gülen’in oğlu olduğu öğrenildi. Bank Asya hesaplarında meydana gelen artış ve örgüt içindeki sözde sohbetlere katılımı, onun peşine düşülmesinde etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

Ekipler, şüphelinin saklandığı adresi belirlemek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan tespitler doğrultusunda, Ümraniye’deki adrese düzenlenen operasyon neticesinde zanlı yakalandı. Gözaltına alınan Yasir Gülen, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

