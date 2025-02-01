Emekli Zam Farkı Şubat’ta Ödenecek

ENFLASYON VERİLERİ VE MAAŞ ZAMLARI

3 Ocak’ta açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar kesinleşti. 2024 yılının ilk altı ayı için memurlar yüzde 11.54 zam alırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15.75 zam aldı. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Ancak emekliler Ocak ayında zamlı maaş yerine eski maaşlarını aldı. Şimdi gözler, 1 bin 969 TL’lik zam farkının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.

ÖDEME SÜRECİ VE CUMHURBAŞKANI ONAYI

Zam farkının hesaplara yatması için son aşama beklentisi sürüyor. İlk olarak Meclis’ten geçen düzenleme onaylandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yetkililer, ödemelerin şubat ayının ilk haftasında hesaplara aktarılacağını belirtirken, zam farkı ödemelerinin emeklilerin maaş aldıkları günlerle ilişkili olarak yapılacağı ifade ediliyor.

EMEKLİLERİN OCAK AYI MAAS EXİKLİĞİ

Emekliler Ocak ayında neden eksik maaş aldı? En düşük emekli maaşı, kök maaşı düşük olan kişiler için devlet desteğiyle tamamlanıyor. Ancak 14 bin 469 TL’lik maaş düzenlemesinin yasal bir değişiklik gerektirmesi sebebiyle, Ocak ayında emeklilere eski maaşları, yani 12 bin 500 TL ödendi. Şubat ayıyla birlikte maaşlar tam olarak ödenecek ve Ocak’ta oluşan 1.969 TL’lik fark emeklilerin hesaplarına aktarılacak.