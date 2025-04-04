Emekli Zam Oranı Kesinleşti: Detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, martta yıllık enflasyon oranı yüzde 38,10 olurken, aylık artış yüzde 2,46 olarak belirlendi. Böylece yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10,06 seviyesine ulaştı. Bu oran, emeklilere ve memurlara yapılacak zam farkını oluşturdu.

EMEKLİLERİN ZAM FARKI ONAYLANDI

Emeklilere Ocak-Mart döneminde toplamda yüzde 10,06 oranında zam farkı oluştu. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27 ve Mart ayında ise yüzde 2,46 oranında artışlar görüldü. Bu bağlamda, emekli maaşlarına yapılan artış netleşmiş oldu. Temmuz ayında gerçekleştirilecek nihai maaş artışı, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirginleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL?

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Nisan ayında enflasyonun yüzde 2,25, Mayıs ayında yüzde 1,87 ve Haziran ayında yaklaşık yüzde 1,50 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesi durumunda, yılın ilk altı ayındaki toplam enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 17 arasında olacağı beklentisi mevcut. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, düşük kök maaşı olan emeklilerin zam farkından yararlanamayabileceğini ifade etti. 12.473 TL’nin altında kök maaşı olan emeklilerin bu durumdan etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIGI NE KADAR OLACAK?

Yılbaşında en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarılmıştı. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 16 seviyesinde gerçekleşirse, bu durumda en düşük emekli aylığı yaklaşık 16.784 TL olacak. Bu tahmin, Nisan-Haziran dönemi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

TABAN AYLIĞA ZAM OLACAK MI?

Emin Yılmaz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de taban aylığa aynı oranda zam yapılmasının olası olduğunu vurguladı. Ancak kök maaşı düşük olan emeklilere yönelik ek düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.