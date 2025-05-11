Emekliler 25 Bin TL Promosyon Alıyor

EMEKLİLER İÇİN YENİ PROMOSYON FIRSATLARI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emeklileri emekli maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıma taahhüdü verdikleri takdirde 15 bin liraya kadar nakit promosyon alabiliyor. Ayrıca, iki fatura ödeme talimatı verdikleri takdirde ek olarak 2 bin 500 lira, ilk kez kredi kartı edinmeleri veya mevcut kartla yapılacak 1000 lira ve üzeri harcamalar için 2 bin lira, mobil uygulamaya ilk kez giriş yaptıklarında ise 500 lira ek ödeme sunuluyor.

NAKİT ÖDÜLLERLE TOPLAM PROMOSYON TUTARI ARTIYOR

Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan müşteriler, kredi kartlarıyla ayda 1000 lira ve üzeri harcama yapmaları koşuluyla beş ay boyunca 1000 lira, toplamda ise 5 bin lira nakit ödül kazanma şansına da sahip oluyor. Böylece toplam promosyon tutarı 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yapı Kredi müşterisi emekliler, maaş taşıma işlemlerini şubeye gitmeden, Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi ya da müşteri iletişim merkezi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise maaşlarını e-Devlet üzerinden bu bankaya taşıyabiliyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, emeklilere bankanın sunduğu ayrıcalıkları aktarmaya devam ettiklerini belirtti. Hizmet anlayışlarının merkezine müşteri memnuniyetini koyduklarını ifade eden Ülgen, “Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 25 bin liraya varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolay maaş taşıma imkanı sunarak emeklilerimizi destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz” dedi.