Emekliler İçin Banka Promosyonları Artıyor

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTIYOR

Bankalar emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle bu rakam sürekli artıyor. Bankalar arasındaki rekabet hızlandı. Promosyon tutarları kamu bankalarında 15 bin, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıktı. Bununla birlikte, birçok emekli başka bankaya geçmek istediğinde sorunlar yaşıyor.

UYARI VE DETAYLARA DİKKAT

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, bu konuda sözleşmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözleşmelerin “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini belirten Kılıç, bazı bankaların promosyon işlemi için emeklilerden fatura taşımasını ya da kredi kartı çıkarmasını istediğine de dikkat çekti. Ergun Kılıç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlenmede de buna kısıtlılık getiriyor.”