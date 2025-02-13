Emekliler İkramiye Artışı Bekliyor: 21 Şubat Önemli

BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİLERİN GÜNDEMİNDE

Bayram öncesi yapılan emekli ikramiyesi ödemeleri, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak olası zam oranları büyük bir merakla beklenirken, emekliler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bayram ikramiyesinin detayları, 21 Şubat 2025 tarihinde Giresun’da yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınacak. Milyonlarca emeklinin alacağı ikramiyelerin miktarı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

İkramiyeye yapılacak zam oranı hakkında beklenen açıklama nihayet geldi. Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar, 21 Şubat 2025 Çarşamba günü Giresun’da gerçekleştirilecek EKK toplantısında netleşecek. Emekliler, bu kritik toplantıdan çıkacak müjdeli haberi dört gözle bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi zammı ile ilgili son durum hakkında, “Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken” şeklinde konuştu. Bu açıklama, çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve kesin rakamın EKK toplantısından sonra açıklanacağını gösteriyor.

Emekli ikramiyesi ile ilgili resmi bir açıklama beklenirken, kulislerde çeşitli zam oranları konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50’lik bir artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Eğer ikramiye, emekli maaşlarına uygulanan yüzde 15,74’lük zam oranında artırılırsa, bu tutar 3.472 TL’ye yükselebilir. Kulislere göre bu rakam, 3.500 TL seviyesine yuvarlanabilir. Alternatif bir senaryo ise 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38 baz alınarak yapılacak hesaplama. Bu senaryoya göre, bayram ikramiyesi 4.331 TL seviyesine ulaşacak ve yukarı yönlü bir yuvarlama ile 4.500 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesine yapılacak zamı büyük bir heyecanla bekliyor. 21 Şubat’taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında çıkacak karar, emeklilerin bayram sevincini artıracak önemli bir gelişme olacak. Gözler, Giresun’dan gelecek müjdeli habere çevrildi.