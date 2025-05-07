Emeklilere 4 Bin TL Ödeme Yapılacak!

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE ARTIRIM YAPILDI

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerinde bir artış sağlandı. Yüzde 33,33 oranındaki zam ile emekli ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseldi. Böylece emekliler, yıl boyunca Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin TL ikramiye alacak.

İKRAMİYELERİN YATMA TARİHLERİ

Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. Bayram dönemi ise 30 Mart – 1 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Kurban Bayramı için emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran’a denk geliyor ve bayram 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. NTV’de yer alan bilgilere göre, bayram ikramiyelerinin 26 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor.

BAŞVURU YAPACAKLAR

Emekli bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak. Ayrıca malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar ile şehit yakınları ve gaziler de bu ödemeden faydalanabiliyor. Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcuların yanı sıra sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanların da bu ikramiyeden yararlanması mümkün.