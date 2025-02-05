Emeklilere Bayram İkramiyesi Zammı Yolda mı?

EMEKLİ MAAŞINA YENİ ZAM GELDİ

En düşük emekli maaşı artık 14 bin 469 lira oldu. Bayramlar için ikramiyelere yönelik beklentiler, 30 Mart’ta gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde artmış durumda. Bu yıl bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Bayram ikramiyeleri, ilk kez 2018 yılında uygulamaya konularak bin TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıl bu tutar 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti. 2025 yılının ilk altı aylık döneminde emeklilere yüzde 15.75 oranında bir zam verildi. Milliyet’te yer alan habere göre, bu zamla birlikte taban aylık 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Emeklilerin bayram ikramiyeleri, en düşük emekli maaşındaki değişimle kıyaslanıyor. Yeni dönemde ikramiyelerin, emekli maaş zammı oranına göre artırılabileceği gündeme geliyor. Eğer yüzde 15.75 oranında bir artış yapılırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 lira seviyesine çıkacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE BEKLENTİLER

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta, Kurban Bayramı’nın ise 6 Haziran’da kutlanacağı bilgisi de mevcut. Konuyla ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Emeklilere verilen bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. İlk verildiğinde, en düşük emekli maaşının yaklaşık yarısına denk geliyordu. Şu an bu rakamın çok gerisinde kalmış durumda. 2024 yılında emeklilere yatırılan bayram ikramiyeleri 3 bin TL olarak gerçekleşti. Emekli ikramiyesinin 7.500 TL’ye yükseltilmesi, emeklilerin beklentisi arasında. Ancak mevcut durumda 2023 yılındaki 100. yıl ikramiyesiyle eşit bir tutara, yani 5.000 TL’ye çıkabileceği düşünülüyor.” şeklinde açıklamalar yaptı.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR MU?

Eğer yeni bir yasal düzenleme gerçekleşmezse, emeklilerin almakta olduğu bayram ikramiyelerinin 3 bin TL olarak kalması zor görünüyor. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için ek bir yasal düzenleme şart. Ayrıca emekliler, gıda harcamalarıyla ilgili bir düzenleme bekliyor. Bakan Işıkhan, bu konu üzerinde bankalarla yapılan görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti. 2025 yılı içinde bu düzenlemenin uygulanması ve emekli maaşlarına bağlı banka veya kredi kartlarıyla gıda harcamalarında bir indirim yapılması bekleniyor.