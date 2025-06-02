Emeklilere Bayramda Erken Ödeme Yapılacak

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik dikkat çeken bir duyuru yaptı. 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran ayı maaş ödemeleri erken gerçekleştirilecek. SGK tarafından yapılan açıklamada, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” şeklinde ifadeler yer aldı.

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİLİYOR

Artan maliyetler ve bayram harcamalarının etkisiyle milyonlarca emekli ve memur, maaş ödemelerinin bayram öncesinde erken yapılacak mı sorusunu sormuştu. SGK’nın aldığı bu karar, özellikle bayram hazırlıkları içinde olan 4C emeklileri için büyük bir rahatlık sağlıyor. Kurum, diğer emekli gruplarından (4A ve 4B) ödeme takviminde değişiklik olup olmadığına dair henüz bir bilgi açıklamadı.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, memur maaşlarının da bayram öncesinde erken ödenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Bu durum, memurlar için de bayram öncesi rahatlama sağlayabilecek bir gelişme olabiliyor.