Emeklilerin Gözleri Zamda Ve Promosyonda

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLİYOR

Mayıs ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları 5 aylık zam farkı %15,09 olarak kesinleşti. TÜİK’in temmuz ayı başında açıklayacağı haziran enflasyonu, maaşlara yapılacak toplam zam oranını da netleştirecek. Bu zamla birlikte, bankaların emekli maaşlarına sunacağı promosyon rakamları da artacak.

PROMOSYON ARTIKLARI EMEKLİLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Temmuz ayı yaklaştıkça, promosyon anlaşması sona eren ya da daha yüksek teklifler değerlendirmek isteyen emekliler bankalara yöneliyor. Promosyon ödemeleri, emekli maaşı miktarına göre değişiyor. Özel bankalar, emeklilere 25 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, kamu bankaları arasında bir tanesi 12 bin TL’nin yanı sıra ek 15 bin TL ödeyerek toplamda 27 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

PROMOSYONLARDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e verdiği bir değerlendirmede, temmuz zammı sonrası promosyonların yükselebileceğini ifade etti. Yılmaz, “Evet, artırılacağı kanaatindeyim. Çünkü 16,5 milyon emekli demek ciddi bir banka müşteri portföyü demektir. Sadece bunu emekli maaşı olarak değerlendirmemek gerekli. Bankalar için pazarlanacak olan ürün gamında hazır bir müşteri portföyü, özellikle reklam ve pazarlama maliyetlerini ciddi anlamda düşürmektedir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, değerlendirmesine şunları ekledi:

“Özellikle 2025’in ilk yarısında %16 ile %17 arasında enflasyon farkı olacağını düşünürsek, sahada bulunan bir kamu bankası 12 bin TL promosyon ile 15 bin TL ek ödemeyle toplam 27 bin TL’ye varan bir ödeme yapıyor. Bu tutara enflasyon oranı üzerinden bir hesap yaparsak, promosyonlar 31 bin 500 TL’ye ulaşacaktır. Hatta yıl sonu enflasyonunu tahmini %29 olarak kabul edersek, 35 bin TL seviyelerine bile çıkabilir.”