Emeklilik, Rahatlama mı Yoksa Zorluk mu?

EMEKLİLİKTE HİSSEDİLENLER

Birçok birey, artık çalışma zorunluluğu kalmadığı için bir hafifleme hissedeceğini düşünüyor. Emekliliğin ilk sabahında, kendi istediği vakitte uyananların sayısının fazla olacağı muhtemel. Ancak, hayatında yeni bir amaç bulmakta güçlük çekeceğini düşünen ve bu durum dolayısıyla kendisini hüzünlü hissedenler de bulunuyor.

EMEKLİLİK DÖNEMİNDEN ETKİLENEN UNSURLAR

Emeklilik döneminde bireyin nasıl hissedeceği, bu geçişi hangi koşullarla yaşadığına bağlı olarak değişiyor. Bu süreçte yaşanan duygusal dalgalanmalar, kişisel deneyimler ve beklentiler doğrultusunda şekilleniyor.