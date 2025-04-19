Emeklilik Sistemi Yenileniyor!

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Milyonlarca çalışanın etkilenebileceği yeni emeklilik düzenlemesi ile birlikte artık ‘7 yıl kuralı’ tarihe karışıyor. Resmi düzenlemeye göre, 2008 sonrası sigortalıların emeklilik hesaplamasında yalnızca son 7 yıl değil, aynı zamanda tüm prim günleri göz önünde bulundurulacak.

SSK İLE BAĞ-KUR ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR MU?

SSK’dan emekli olabilmek için gereken prim süresi 7 bin 200 gün iken, Bağ-kur’lular için bu süre 9 bin gün olarak belirleniyor. Bu süre farkı nedeniyle Bağ-kur’lular uzun yıllardır emeklilik öncesi SSK’ya geçerek daha erken emekli olmanın yollarını arıyordu. Ancak yeni sistem ile birlikte kurum değiştirme imkanının sona ermesi bekleniyor.

MEVCUT SİSTEMDE ‘SON 7 YIL’ ESAS ALINIYORDU

2008 öncesi sigortalılar için geçerli olan uygulamada, emekliliğe en yakın 2520 gün içerisinde en fazla prim yatırılan kurumun şartlarına göre emeklilik hakkı elde ediliyordu. Örneğin, 1260 gün ve üzeri SSK primi mevcut olan bir Bağ-kur’lunun, SSK emeklilik koşullarına göre emekli olması mümkündü. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yöntem son buluyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE PRİM GÜNLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni düzenlemenin ardından sigortalının çalışma hayatı boyunca hangi kuruma daha fazla prim ödediği temel belirleyici unsurlar arasında yer alacak. Bu değişiklik, SSK’ya geçişte sağlanan avantajları ortadan kaldırarak, emeklilik yaşını ve prim gününü esas alacak.