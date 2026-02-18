Emeklilik Sürecindeki Hatalar Vurgulanıyor

Emekli maaşları hala gündemin önemli konularından birini oluştururken, EYT dışında kalan ve kademeli emeklilik süreci bekleyen bireyler çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bir YouTube yayınında soruları yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bire bir görüşmelerden örnekler vererek sistemde sıkça yapılan hatalara dikkat çekti. Özellikle bilinçsiz doğum borçlanmaları ile uzun süre yanlış statüde prim ödenmesinin emeklilik sürecini zorlaştırabileceğini vurguladı.

BORÇLANMA YAPMADAN DA EMEKLİ OLMA İMKANI

Erdursun’un paylaştığı örneklerden biri, 1987 doğumlu ve 2006 sigorta giriş tarihine sahip bir kadın çalışan oldu. İlgili bireyin; 4A kapsamında 2.863 gün Banka sandığına tabi 2.034 gün prim ödemesi bulunuyor ve toplamda 4.897 gün prim süresine sahip. Şirket ortağı konumunda olan bu kadın, 360 gün doğum borçlanması yapmış ancak bu borçlanmanın neden gerekli olduğunu net olarak ifade edememiş.

