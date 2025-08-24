Emeklilik Yaşı Düşük Bekleniyor

ERKEN EMEKLİLİK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılma hayali kuranların, bunun zannedildiği kadar basit olmadığını vurguluyor. Empower’ın 2 Haziran’da gerçekleştirdiği bir ankete göre, Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildiğinde ortalama yanıt 58 yaş oldu. Bu rakam, mevcut emeklilik yaşlarına göre daha genç bir yaş aralığı olarak dikkat çekiyor.

EMEKLİLİK YAŞLARI VE PLANLAR

Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi verilerine göre, 2024 itibarıyla erkeklerin emekli olma yaşı ortalama 64, kadınlarınki ise 62 olarak öne çıkıyor. Ancak bu ortalama yaşlarda bile, çalışanların emeklilik planlamadığı görülüyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü tarafından hazırlanan 2024 tarihli raporda, birçok Amerikalı’nın (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli olduğu kaydedildi.

ERKEN EMEKLİ OLMA NEDENLERİ

Erken emeklilik kararının arkasındaki sebepler de dikkate değer. Erken emekli olanların yüzde 46’sı sağlık sorunlarını, yüzde 43’ü iş ile ilgili problemleri ve yüzde 20’si ise ailevi nedenleri öne sürdü. Sadece yüzde 21’inin maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli oldukları belirtildi.