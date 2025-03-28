Emekliye Bayram Öncesi İkramiye Müjdesi!

İKRAMİYELERDE YENİ DÜZENLEME

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda sunulan ikramiye tutarını 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Genel Kurul’da onaylanarak yürürlüğe girdi.

BAYRAMDA HESAPTA OLACAK

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyelerini 24 Mart’ta almaya başladı. Emekli ikramiyelerinin artışından doğan farkların, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bu farkların bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtiliyor. İkramiye zammından, 15.5 milyon dosya üzerinden 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olarak hesaplandı. Bunun sonucunda, bu yıl emeklilere toplamda 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.