Emektar Astronotlar Tepkili: “Nasa Çok Geç”

BÜTÇE KESİNTİLERİ NASA’YI ZORA SOKUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir dile getirdiği hedefleri arasında, özel uzay şirketlerine yatırım yapma isteği öne çıkıyor. Bu amaç doğrultusunda, NASA’nın başına Trump’a yakın isimlerin getirildiği bildirilmekte. Havacılık dergisi Aviation Week’in haberine göre, Trump yönetimi, NASA’da büyük bütçe kesintileri uygulamaya hazırlanıyor.

PLANLANAN KESİNTİLERİN ETKİLERİ

Yönetimin 2026 mali yılı için yapmayı planladığı bütçe, NASA’nın bilim direktörlüğü bütçesini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmayı ve binlerce çalışanın işine son vermeyi öngörüyor. Bu durum, iklim değişikliği üzerine çalışan iki uydu misyonunun iptali de dahil olmak üzere birçok bilimsel projenin sonunu getirebilir. NASA Bilim Misyon Direktörlüğü’nden Nicola Fox, “Şu anda başkanın bütçesinde bize ayrılan kaynakların sınırları içinde plan yapıyoruz” sözlerini aktardı.

HIZLA UYGULAMAYA KONUYOR

Trump’ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından geçen yedi buçuk aylık süre zarfında NASA üzerinde yüzde 25’lik genel bütçe kesintisi baskısı oluşmuş durumda. Los Angeles Times’ın verdiği bilgilere göre, ajansa bu kesintiler hakkında neredeyse hiç söz hakkı tanınmıyor. Bu durum sonrasında birçok NASA çalışanı istifalarını sunmuştu. 1 Ekim’de geçerli olacak 2026 bütçesi, Kongre onayı olmadan kesinleşmeyecek; ancak Trump yönetiminin planları hızla hayata geçirdiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu bütçe, “NASA’yı kurtarmak için çok geç kalındığı” anlamına gelebilir.

KONGRE’DEN MUHALEFET

Kongre’de bu kesintilere karşı ciddi bir muhalefet söz konusu. Senato’nun tahsis komitesi, NASA’nın 2026 bütçesini 24,9 milyar dolar olarak belirleyen ve mevcut bütçe düzeyini koruyan alternatif bir öneri geliştirdi. Ancak bu karşı teklifin geleceği belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bilim direktörlüğüne yönelik bu kesintilerin “yok oluş seviyesinde bir tehdit” oluşturduğunu vurguluyor. Uzay araştırmalarında yılların birikiminin ciddi tehlikeye girdiği ifade ediliyor. Eğer Kongre hızla harekete geçmezse, Trump’ın “dar” bütçesi devreye girecek ve NASA’nın bilim programları için “çok kötü” sonuçlara yol açacak.