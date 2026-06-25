Emin Günenç, En Yakışıklı Aktör Oylamasında Zirvede

Icon Polls’un 2026 yılı sonuna kadar sürecek olan En Yakışıklı Türk Aktörleri anketinde listenin başında genç oyuncu Emin Günenç yer alıyor. Uluslararası oylama platformu tarafından düzenlenen yarışmaya birçok ünlü isim katıldı. Zirvedeki isim şimdiden büyük dikkat çekti. İşte oylamadaki ilk 10 sıralama.

İLK SIRADAKİ İSİM EMİN GÜNENÇ OLDU

10. sırada Emre Bey yer alırken 9. sırada Kerem Bürsin var. Sekizinci basamakta Burak Özçivit bulunuyor. Yedinciliği Faruk Aran alırken altıncı sırada Mert Ramazan Demir var. Gökberk Yıldırım beşinci sırada yer aldı. Engin Altan Düzyatan dördüncü sırada kaldı. Halil İbrahim Ceyhan üçüncü oldu. Şükrü Özyıldız ikinci sırada yer aldı. Emin Günenç ise birinciliği elde etti.