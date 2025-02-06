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Emine Erdoğan: “Acımız Hâlâ Taze” Mesajı

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EMİNE ERDOĞAN’IN ANMA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı: “6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreğimizde açılan derin bir yara. Acısı dün gibi… Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk.”

DAYANIŞMA VE UMUT VURGUSU

Erdoğan, bu önemli günde hem acının hem de dayanışmanın altını çizerek, milletin bir araya gelerek yeniden umut dolduğunu ifade ediyor. Bu sözler, toplumun yaşadığı zorlukların üstesinden birlikte gelebileceğine dair bir mesaj taşımakta.

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