Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze Mektubu

BAŞLATILAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a bir mektup gönderdi. Mektubunda, Gazze’deki insani krizi de dikkate alması için bir çağrıda bulundu. Emine Erdoğan, mektubuna Melania Trump’ı samimi sevgi ve saygıyla selamlayarak başladı. Washington’da gerçekleşen Beyaz Saray buluşmalarını hatırlatan Emine Erdoğan, Melania Trump’ın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala aklında taze olduğunu ifade etti. Akşam yemeği ve bahçede yapılan yürüyüş esnasında Melania Trump’ın paylaşımlarının, güncel meselelere dair hassas bir vicdan taşıdığını hissettirdiğini belirtti.

UMUT AŞILAYAN DUYARLILIK

Emine Erdoğan, Melania Trump’a yazdığı mektupta, “Ukrayna’daki duyarlılığınız kalplere umut aşılıyor” dedi. Trump’ın mektubunda yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu belirten Emine Erdoğan, bu duruşun takdire değer olduğunu ifade etti. “Çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, insanlık ailesine karşı bir sorumluluk gerektiriyor” dedi. Emine Erdoğan, Melania Trump’ın Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileriyle ilgili gösterdiği duyarlılığın, umut aşılayan bir girişim olduğunu kaydetti.

GELEN ACILAR VE MEÇHUL BEBEKLER

Gazze’nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimlik yaşadığına dikkat çeken Emine Erdoğan, BM Çocuk Fonu’nun, Gazze’de çocukların durumunu “cehennem” ve “çocuk mezarlığı” şeklinde tanımladığına vurgu yaptı. “Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, çocuklar için de kullanacağımız geçerlidir” ifadesini kullandı. Kimsesi kalmayan çocukların kefenlerine “meçhul bebek” yazılmasının vicdanlarda yaralar açtığını belirtti.

GAZZE İÇİN GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI

Emine Erdoğan, “Kahkahaları susturulanlar sadece Ukrayna’nın çocukları değil, Filistin’in çocukları da bu özgürlüğe ve onurlu geleceğe hak ediyor” diyerek Melania Trump’tan Gazze’deki insani krizi durdurmaya yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bir mektup göndermesini talep etti. “Bu günlerde Filistin’in tanınmasına dair ortak bir uyanış yaşanıyor ve Gazze adına gelecek bir çağrı, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesi olur” dedi.

ÇARPITILMIŞ DÜZENLE MÜCADELE

Filistin’de yaşananların, bir soykırımın ötesinde, uluslararası sistemin çarpık düzenini yansıttığını belirten Emine Erdoğan, “Dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamı, diğerlerinden daha değersiz görülüyor” şeklinde değerlendirmede bulundu. Uluslararası hukuk kurallarını ve insani değerlerin korunması için seslerin birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “O zaman bu vahşet karşısında umutsuzluğa sürüklenen nesillerin umutlarını besleyebiliriz” dedi. 335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep ve 3 yaşındaki Rim’i hatırlatan Emine Erdoğan, hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansın olduğunu vurguladı.