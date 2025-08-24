Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze Mektubu

EMİNE ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş için belirttiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi yönünde bir mektup göndermiştir. Mektubuna içten sevgi ve saygı ile başlayan Emine Erdoğan, Washington’daki Beyaz Saray buluşmalarında Melania Trump’ın samimi sohbeti ve zarif ev sahipliğinin, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aklında hâlâ taze kaldığını vurgulamıştır. Baş başa yedikleri yemek sırasında ve bahçede yaptıkları yürüyüşte Trump’ın paylaşımının güncel meselelere dair derin bir vicdan taşıdığını hissettirdiğini belirtmiştir. Emine Erdoğan, bu vicdani hassasiyetin yansımasını, Melania Trump’ın geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da gördüğünü ifade etmiştir.

Ukrayna’DAKİ DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR

Trump’ın yazdığı mektubun insanlığın ortak duygusunu dile getirdiğini düşündüğünü belirten Emine Erdoğan, bu duruşu takdirle karşıladığını belirterek şunları ifade etmiştir: “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Bu hak, hiçbir coğrafya, ırk, etnik kimlik, dini grup ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında durmak, insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir. Bir lider eşi olarak Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. ‘Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan’ Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır.” Emine Erdoğan, savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiği bu önemli hassasiyetin, iki yıl içinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin katledildiği Gazze için de görüleceğine inandığını açıklamıştır.

GAZZE’DEKİ ZALİMLİK

Gazze’nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimlik ve soykırıma sahne olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, “BM Çocuk Fonu, Gazze’de 45 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirtiyor. ‘Meçhul asker’ kavramından bahsederken, bir gün çocuklar için de benzer bir kavram kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmayan, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine ‘meçhul bebek’ yazılması vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Bu çocuklar, gülmeyi tamamen unutan, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykıran ve savaşın yorgunluğuyla baş edemeyen masum kalplerdir.” ifadeleriyle bu durumu aktarmıştır.

GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI YAPILMALI

Emine Erdoğan, yalnızca Ukrayna’nın çocuklarının değil, aynı zamanda Filistin’in çocuklarının da neşeye, özgürlüğe ve onurlu bir geleceğe sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Gazze’deki insani krizin durdurulması yönünde güçlü bir çağrının İsrail Başbakanı Netanyahu’ya gönderilmesinin son derece anlamlı olacağını ifade ederek “Bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacaktır.” demiştir. Filistin’de yaşananların, bir soykırımın da ötesinde, insanların çıkarı için her şeyin değersizleştirildiği bir uluslararası sistemin dayatılması olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamını, diğerlerinden daha değersiz gören bu çarpık düzene karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz.” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Emine Erdoğan, uluslararası hukuk kurallarını ve ortak insani değerleri savunmak adına kenetlenmek gerektiğini vurgulayıp, “Ancak o zaman umutsuzluğa kapılan sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Sizin mektubunuzdaki duyguları derinden paylaşıyor ve aynı umudu Gazze’nin çocukları için yeşertmenizi diliyorum. 335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep ve kaybettiğimiz 18 bin 885 Gazzeli çocuk için artık çok geç, ama hayatta kalan 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir umut var. Vakti çoktan geldi.” sözleriyle mektubunu sonlandırmıştır.