Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze Mektubu

MEKTUBUN GÖNDERİLMESİ ÜZERİNE CUMHURBAŞKANININ EŞİNDEN AÇIKLAMALAR

Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a yönelik, Ukrayna’daki savaş üzerine hassasiyetini Gazze’deki insani kriz için de göstermesi yönünde bir mektup yolladı. Mektubuna, “Melania Trump’ı içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadesiyle başlayan Emine Erdoğan, Washington’daki Beyaz Saray görüşmelerinde Melania Trump’ın nazik sohbeti ve zarif ev sahipliğinin, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızasındaki yerini koruduğunu belirtti. Yedikleri akşam yemeği ve bahçede geçirdikleri zaman diliminde, Melania Trump’ın paylaşımlarının güncel meselelere dair duyarlı bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini vurguladı.

UKRAYNA’DAKİ DUYARLILIĞA DEĞİNİYOR

Emine Erdoğan, Melania Trump’ın mektubundaki sözlerin insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bu kıymetli duruşu takdirle karşılıyorum” dedi. “Çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır” diyen Erdoğan, bu hakkın hiç kimsenin imtiyazı olmadığını vurguladı. Emine Erdoğan, bir lider eşi olarak, “Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuğa gösterilen hassasiyetin, Gazze’deki durumla ilgili aynı şekilde gelişeceğine inandığını aktardı.

GAZZE’DEKİ DURUMU KAVRANIYOR

Mektubunda Gazze’nin, tarih boyunca benzeri görülmemiş bir zalimlik içerdiğini belirten Emine Erdoğan, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada bir çocuğun öldüğü Gazze’yi bir ‘cehennet’ ve ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor” dedi. Ayrıca, Gazze’deki kimliği belirlenemeyen çocuklar için “meçhul bebek” ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti. Bu çocukların, “ölmek istediklerini haykırdığını” belirten Emine Erdoğan, Gazze’deki çocukların yaşadığı travmanın derin psikolojik etkilerini ifade etti.

İNSANİ KRİZİN DURDURULMASINA YÖNELİK ÇAĞRI

Filistinli çocukların da neşeyi ve özgürlüğü hak ettiğine değinen Emine Erdoğan, “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz anlamlı olacaktır” dedi. Bu çağrının, Filistin halkının tarihi bir sorumluluğu yerine getirmesi açısından önemli olacağını söyledi.

ULUSLARARASI DÜZEN ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Son olarak, Emine Erdoğan, Filistin’de yaşananların bir soykırımın ötesinde, belirli çıkarlar uğruna insanların yaşamlarının değersizleştirildiği keyfi bir uluslararası sistem olarak tanımladı. Çocukların hayatlarının diğerlerinden daha az değerde olduğu bu düzene karşı seslerini birleştirmeleri çağrısında bulunarak, “Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz” dedi.