Emine Erdoğan Depremde Hayatını Kaybedenleri Andı

EMİNE ERDOĞAN DEPREM DÜZENLEMESİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala taze olduğunu belirtti. Hayatını kaybedenleri rahmetle anan Erdoğan, depremlerin 2. yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. 6 Şubat tarihinin takvimde yalnızca bir gün olmadığını, aynı zamanda yüreklerde açılan derin yaralar olduğunu vurguladı.

DAYANIŞMAYI KÜÇÜMSENEMEZ

Erdoğan, “Acısı dün gibi… Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi” diyerek, asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduklarını ifade etti. Yaşanan felakette devletin şefkat elinin uzandığını ve milletin vicdanının seferber olduğunu kaydetti. Mücadeleye hem kenetlenerek devam ettiklerini hem de şehirleri yeniden inşa edeceklerini belirtti.

BARIS VE HUZUR İÇİN UMUT

Erdoğan, “Yürekten inanıyorum ki barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek” ifadeleriyle, kaybedilen vatandaşlarına bir kez daha rahmet diledi ve geride kalanlara sabır ve güç temennisinde bulundu. Unutmadık, unutmayacağız mesajını yineleyerek, yaşanan acıları hafızalarda tutacaklarını vurguladı.