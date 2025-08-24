Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a Gazze Mektubu

MEKTUPLA HASSASİYET ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği duyarlılığı Gazze’deki insani kriz için de göstermesi yönünde bir mektup gönderdi. Emine Erdoğan, mektubuna Melania Trump’a içten sevgi ve saygılarını sunarak başladı. Washington’daki Beyaz Saray’daki buluşmalarında Melania’nın samimi sohbeti ve zarif ev sahipliğinin altı yıl geçmesine rağmen aklında hâlâ taze kaldığını ifade etti. Yemekte ve bahçede yapılan yürüyüşte, Trump’ın duyarlılığının, toplumun sorunlarına yönelik bir vicdan taşıdığını hissettirdiğini belirtti.

UKRAYNA’DAKİ DUYARLILIK VE GAZZE DAVASI

Emine Erdoğan, Trump’ın mektubunda dile getirdiği düşüncelerin insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu ve bu duruşu takdir ettiğini ifade etti. “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir” dedi. Bu çerçevede, Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında hayatları yok olan insanlara gösterdiği duyarlılık için Melania Trump’a da seslendi.

GİZLİ HÜZÜNLER VE GAZZE’DEKİ DURUM

Gazze’deki durumu “tarihte benzeri görülmemiş bir zalimlik” olarak tanımlayan Emine Erdoğan, mektubunda, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze’de, yerin üstünü çocuklar için bir ‘cehenneme’ yerin altınıysa bir ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor” ifadelerine yer verdi. Çağımızda “meçhul asker” kavramının, “meçhul bebek” diye anılan çocuklar için de kullanıla bileceğine değinen Erdoğan, hayatlarını kaybeden çocukların hayat hikayesinin ardında bıraktığı derin acıyı dile getirdi.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ YÜKSELEN SORUMLULUK

Emine Erdoğan, yalnızca Ukrayna’nın çocuklarının kahkahalarının susturulmadığını, Filistin’in çocuklarının da aynı mutluluğu, özgürlüğü ve onurlu geleceği hak ettiğine dikkat çekti. Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi için Netanyahu’ya güçlü bir çağrı iletilmesinin önemini vurguladı. “Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin’in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun ifası olacağı kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

GELECEK NESİLLER İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Erdoğan, Filistin’deki olumsuz durumu bir soykırımın ötesinde, bazı insanların çıkarları için diğerlerinin yaşamının değersiz görülmesini sağlayan bir uluslararası sistemin dayatılması olarak değerlendirdi. Çocukların yaşamını diğerlerinden daha düşük değerli gören bu çarpık düzene karşı seslerin ve güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Vakti çoktan geldi” diyerek mektubunun sonuna geldi.