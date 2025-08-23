Emine Erdoğan, Melania Trump’a Gazze Mektubu

MEKTUPTAKİ DUYARLILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş konusunda gösterdiği duyarlılığı Gazze’deki insani kriz için de göstermesi yönünde bir mektup gönderdi. Mektubuna Melania Trump’ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Emine Erdoğan, Washington’daki Beyaz Saray buluşmalarında Trump’ın samimi sohbeti ve zarif ev sahipliğinin, üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hala aklındayken, baş başa geçirdikleri zamanlarda Melania Trump’ın güncel meselelere duyarlı olduğunu hissettirdiğini belirtti.

ÇOCUKLARIN HAKLARI

Emine Erdoğan, Trump’ın mektubunun, insanlığın ortak hislerine hitap ettiğini düşündüğünü ifade ederek, bu kıymetli duruşu takdir ettiğini söyledi. “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir” diyerek, bu haktan mahrum kalan mazlumların yanında olmanın insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özellikle bir lider eşi olarak, Ukrayna’daki savaştan etkilenen hayatlar ve kimsesiz kalan çocuklar için duyarlılığına dikkat çekti. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için duyulan hassasiyetin, Gazze için de gösterileceğine inandığını aktardı.

GAZZE’DEKİ ACILAR

Emine Erdoğan, mektubunda Gazze’de yaşanan zalimliği vurgulayarak, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze’de, yerin üstünü çocuklar için bir ‘cehenneme’ yerin altını ise bir ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor” dedi. “Savaşlarda kimliği belirsiz askerler için ‘meçhul asker’ kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi?” diyerek, Gazze’de kimliği tespit edilemeyen binlerce çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresinin vicdanlarda açtığı yaralara değindi.

ÇAĞRILAR VE BEKLENTİLER

Emine Erdoğan, yalnızca Ukrayna’daki çocukların değil, Filistin çocuklarının da neşeye ve özgürlüğe hakları olduğunu belirtti. “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır” ifadeleriyle, Melania Trump’tan bu konuda adım atmasını beklediğini kaydetti.

ULUSLARARASI EŞİTSİZLİĞE DİKKAT

Filistin’de yaşananların, bir soykırımın ötesinde bir uluslararası sistemin dayatması olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, çocukların yaşamlarının kıyaslanamaz şekilde değerli olduğunu belirtip, bu çarpık düzene karşı seslerini birleştirmeleri gerektiğini vurguladı. “Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz” diye ekledi. Emine Erdoğan, tüm bu mücadelelerin bir anne, kadın ve insan olarak payına düşeni yerine getirmek olduğunun altını çizdi.