Emine Erdoğan, Melania Trump’a Mektup Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş konusundaki hassasiyetini Gazze’deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi. Emine Erdoğan, mektubuna Melania Trump’ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başladı. Washington’daki Beyaz Saray’daki buluşmalarında Melania Trump’ın samimi sohbeti ve zarif ev sahipliği, üzerinden altı yıl geçmesine rağmen zihninde hala tazeliğini koruduğunu söyledi. Baş başa yedikleri yemek ve bahçede yürüyüş yaptıkları sırada Trump’ın paylaşımlarının, güncel meselelere duyarlı bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini belirtti.

Mektubunda, “Ukrayna’daki duyarlılığınız kalplere umut aşılıyor” ifadesini kullanan Emine Erdoğan, Melania Trump’ın yazdığı mektubun insanlığın ortak duygusunu yansıttığını ve bu duruşu takdirle karşıladığını ifade etti. Çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkının evrensel bir hak olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında olmak, insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir” dedi. Dünyanın yaşanan savaşların yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara duyarlılığı artırmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Çocukların Korkunç Acıları

Gazze’deki durumu vurgulayan Emine Erdoğan, “BM Çocuk Fonu, Gazze’de her 45 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirtiyor. Bu şartlarda ‘meçhul bebek’ ibaresi, vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor” diye yazdı. Ardı kimsesi kalmamış çocukların kefenlerine yazılırken, “meçhul bebek” ifadesinin derin psikolojik bir yıkıma neden olduğunu aktardı. “Bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara hayatları için haykırıyor” ifadesiyle savaşın yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Filistinli Çocukların Hakları

Emine Erdoğan, yalnızca Ukrayna’daki çocukların gülüşlerinin susturulmadığını, Filistinli çocukların da aynı neşeye ve özgürlüğe hak kazandığına dikkat çekti. Melania Trump’tan, Gazze’deki insani krizin durdurulması için İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bir mektup göndermesinin çok anlamlı olacağını belirtti. “Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği bu günlerde, Gazze için gelecek bir çağrı, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacaktır” dedi.

Uluslararası Adalet Çerçevesinde Birlik Çağrısı

Emine Erdoğan, Filistin’de yaşananların bir soykırım ötesinde bir sistemin dayatması olarak değerlendirirken, unosetin hukukun itibarsızlaştırmasına ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu. “Ancak o zaman, gelecekteki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman çocukların gülüşlerini yeniden kazanabilmenin ihtimalinden söz edebiliriz” diye belirtti. Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için umut yeşermesini diledi.

Emine Erdoğan, mektubunda 335 kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Recep ile 3 yaşındaki Rim gibi kaybettikleri yüzlerce Gazzeli çocuk için hala bir şanslarının olduğunu ifade etti. “Vakti çoktan geldi” diyerek sözlerini sonlandırdı.