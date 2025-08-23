Emine Erdoğan, Melania Trump’a mektup yazdı

Emine Erdoğan, Melania Trump’a çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaşta gösterdiği duyarlılığı Gazze’deki insani kriz için de göstermesi amacıyla bir mektup gönderdi. Mektubuna, Melania Trump’ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Emine Erdoğan, Washington’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri buluşmada Melania Trump’ın samimi sohbeti ve nazik ev sahipliğinin, üzerinden altı yıl geçmesine rağmen zihninde hala taze durduğunu ifade etti. Baş başa yedikleri akşam yemeği ve bahçede yaptıkları yürüyüş sırasında Trump’ın düşüncelerinin, güncel meselelere karşı duyarlı bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini belirtti. Emine Erdoğan, bu vicdani duyarlılığın Melania Trump’ın yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da kendini gösterdiğini ifade etti.

UKRAYNA’DAKİ DUYARLILIĞI TAKDİR EDİYORUM

Melania Trump’ın mektubundaki ifadelerin, insanlığın ortak hislerine tercüman olduğunu düşündüğünü belirten Emine Erdoğan, bu kıymetli duruşu takdirle karşıladığını kaydetti. Emine Erdoğan, “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi, çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum kalan mazlumların yanında yer almak, insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir” dedi. Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiği duyarlılığın umut aşılayan bir girişim olduğunu aktaran Emine Erdoğan, “’Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan’ Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır” diye ekledi.

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Gazze’nin tarihte benzeri görülmemiş bir acı soykırıma sahne olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, mektubunda şunları belirtti: “BM Çocuk Fonu, Gazze’de 45 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirtiyor ve bu yeri çocuklar için bir ‘cehennem’, yerin altınıysa bir ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, bir gün çocuklar için de kullanır mıydınız? Şu anda, ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresi, vicdanlarımızda tarif edilemez yaralar açıyor.” Bu durumda bulunan çocukların psikolojik yıkıma sürüklendiğini, gülmeyi unuttuklarını ve uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırdıklarını ekledi.

ÇAĞRIYI NETANYAHU’YA YAPIN

Emine Erdoğan, yalnızca Ukrayna’nın çocuklarının değil, Filistin’in çocuklarının da aynı neşeyi ve özgürlüğü hak ettiğini belirtti. “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın bu günlerde Filistin’in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bir uyanışa geçtiği bir zamanda, Gazze adına gelecek bir çağrının tarihi bir sorumluluğun ifası olacağına inanıyorum” dedi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ

Filistin’de yaşananların bir soykırımın ötesinde, keyfi bir uluslararası sistemin dayatılması olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bununla birlikte bazı bölgelerdeki çocukların yaşamının diğerlerinden daha değersiz görüldüğünü belirtti. Seslerini ve güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulunarak, “Ancak o zaman, bu vahşet karşısında umutsuzluğa sürüklenen nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman, kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilir ve dünyada sürdürülebilir bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz” dedi. Emine Erdoğan, mektubundaki duyguları bir anne, kadın ve insan olarak paylaştığını, aynı umudu Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmesini dilediğini aktardı. 335 kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Recep ile 3 yaşındaki Rim gibi kaybettikleri Gazzeli bebek ve çocuklar için artık çok geç olduğunu belirterek, “Ama hayatta kalan 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var” şeklinde konuştu.