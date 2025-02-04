Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Eşiyle Görüştü

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Devlet Konukevi’nde yapılan görüşmede, Emine Erdoğan ve El Durubi, insani yardımları, toplumsal dayanışmayı, kadınların güçlendirilmesini ve eğitimin önemini tartıştı. Görüşmede, savaştan en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar için Türkiye ile Suriye’nin birlikte atabileceği adımlar da değerlendirildi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

El Durubi, Suriye’nin yeniden inşası konusundaki desteklerinden ötürü Türkiye’ye teşekkürlerini sundu. Bu durum, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir fırsat sağlıyor.