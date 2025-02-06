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Eminönü’nde Restoranda Yangın Paniği: Can Kaybı Yok

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Eminönü’nde, Mısır Çarşısı’nın yanında yer alan dört katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi hemen bölgeye yönlendirildi. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sararken, komşu yapılara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Ancak yangın, binanın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

VALİ GÜL YANGIN YERİNDE İNCELEMELER YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yangının meydana geldiği alana giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti. Soğutma çalışmaları sonrası yangının çıkış sebebiyle ilgili raporun itfaiye tarafından hazırlanacağını belirten Gül, yangın çıkan restoranın ahşap olduğuna dikkat çekti. Gül, “Biraz daha hızlı yayılmış ama hızlı müdahalede bulunulmuş. Yangın söndürüldü. Geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

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