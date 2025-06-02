Dünya

Emirates 13 Yıl Sonra İlk Uçuş

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YENİ SEFERLERİN BAŞLANGICI

Emirates şirketinden gelen açıklamaya göre, bu karar, BAE Genel Sivil Havacılık Otoritesi ile yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından alındı. İlk aşamada, haftada 3 sefer olarak, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri uçuş gerçekleştirilecek. Emirates, 2 Ağustos itibarıyla cumartesi günü de ekleyerek toplam uçuş sayısını haftada dörde çıkaracak. 26 Ekim’den itibaren ise Şam seferleri günlük olarak yapılacak.

STRATEJİK DESTEK VE EKONOMİK AKTİVİTE

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Emirates Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Şeyh Ahmed bin Said Al Maktum, “Emirates’in Şam uçuşlarını yeniden başlatması, Suriye’de toparlanma ve yeniden inşa sürecine stratejik bir destek sunmaktadır. Bu adım, seyahat ve hava bağlantı seçeneklerini artırarak ekonomik hareketliliği teşvik edecek, yatırımları çekecek ve ticaret ile küresel pazarlara erişim için yeni kanallar açacaktır” şeklinde konuştu.

BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Al Maktum ayrıca, bu doğrudan hava bağlantısının, yalnızca kalkınma hedefleri için değil, Amerika kıtaları, Avrupa ve Körfez’de yaşayan Suriyelilerin anavatanlarıyla bağ kurmalarına da katkı sunacağını vurguladı. “Bu insanlar deneyim ve yetenekleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

TİCARİ İLİŞKİLERİN CANLANMASI BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, Emirates’in Şam’a başlatacağı seferler, BAE’de yaşayan 350 bini aşkın Suriyelinin yanı sıra Suriye ile BAE arasındaki ticari ilişkileri canlandırması bekleniyor. Emirates uçuşları, 2011 yılında Suriye’de başlayan halk ayaklanmasının ardından 2012’de durdurulmuştu.

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