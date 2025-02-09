Emirhan Topçu’nun Yıldızlaştığı Sivasspor Maçı

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş, 23. haftada Süper Lig’de Sivasspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu mücadelede öne çıkan isim Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti getiren golleri Emirhan Topçu ve Joao Mario ile buldu.

YERLİ YETENEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor karşısında Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan ve Manaj 11’ini tercih etti. Dikkat çeken bir nokta ise Beşiktaş’ın Sivas’taki yedek kulübesinde yabancı futbolcunun yer almaması oldu. Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

SİVASSPOR’A KARŞI ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Sivasspor ile bu sezon oynadığı üç karşılaşmada da galip gelerek dikkat çekti. Ayrıca bu üç müsabakada kalesini gole kapatarak defansif bir başarı da elde etti.

EMİRHAN TOPÇU’NUN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSI

Sezon başında Çaykur Rizespor’dan Beşiktaş’a transfer olan Emirhan Topçu, bu maçta kendini kanıtladı. Arthur Masuaku’nun sol ayağıyla yaptığı ortada kafasını kullanarak topu ağlarla buluşturan Emirhan, Beşiktaş’taki ilk golünü atarken, Süper Lig kariyerinin ikinci golüne de imza atmış oldu. İkinci yarıda ise, Mert Günok’un karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kritik kurtarışla Sivasspor’un golünü engelledi.

EMİRHAN TOPÇU’NUN SEVİNCİ

Maç sonrasında yaptığı açıklamada Emirhan, “Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek.” ifadesini kullandı. Ayrıca, gol atmanın kendisi için özel bir duygu olduğunu belirten genç oyuncu, “Gol yedirmemek bizim amacımız. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz.” dedi. Emirhan, deplasman oyunlarını içerideki gibi iyi sürdürmek istediklerini de vurguladı.