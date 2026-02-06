Erdoğan 6 Şubat Anması: Hatıralar Her Zaman Yaşatılacak

erdogan-6-subat-anmasi-hatiralar-her-zaman-yasatilacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşamını yitirenlerin anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti. Erdoğan, “Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.” şeklinde konuştu.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası etkilenen bölgelerde gerçekleştirilen inşa çalışmalarına da dikkat çeken Erdoğan, “Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.” dedi. Erdoğan, paylaşımında aynı zamanda deprem dönemine ait görüntülere de yer verdi.

455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, şu ana kadar 11 şehirde 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Bakan Murat Kurum ise yarım milyon konut ile yaklaşık 2 milyon vatandaşın yeni evlerine kavuştuğunu duyurdu. Deprem bölgesinde inşa ve iyileştirme faaliyetleri aktif bir şekilde sürdürülüyor. Yeni konut teslimleri ve altyapı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki şehirlerin yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Erdoğan, depremzedelere verilen sözlerin yerine getirildiğini vurgulayarak, çalışmaların süreceğini bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.
Gündem

Fenerbahçe’nin Al-Hilal ile Transfer Sorunu

Al-Hilal, Fenerbahçe'nin genç stoper Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi; bu transfer planları şimdilik askıya alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.