Erdoğan 6 Şubat Anması: Hatıralar Her Zaman Yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşamını yitirenlerin anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti. Erdoğan, “Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.” şeklinde konuştu.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası etkilenen bölgelerde gerçekleştirilen inşa çalışmalarına da dikkat çeken Erdoğan, “Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.” dedi. Erdoğan, paylaşımında aynı zamanda deprem dönemine ait görüntülere de yer verdi.

455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, şu ana kadar 11 şehirde 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Bakan Murat Kurum ise yarım milyon konut ile yaklaşık 2 milyon vatandaşın yeni evlerine kavuştuğunu duyurdu. Deprem bölgesinde inşa ve iyileştirme faaliyetleri aktif bir şekilde sürdürülüyor. Yeni konut teslimleri ve altyapı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki şehirlerin yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Erdoğan, depremzedelere verilen sözlerin yerine getirildiğini vurgulayarak, çalışmaların süreceğini bildirdi.