Emlak İlanında Sahtecilikten Korunma Yöntemleri

FİYAT ARTIRIYOR VE DOLANDIRICILIK GİZLİ KALMIYOR

Emlak sektöründe son zamanlarda fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor. Sektör profesyonelleri bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Türkiye’de en yaygın görülen sahte taşınmaz ilanı türleri arasında neler bulunuyor? Emlak ilanlarında nelere dikkat edilmeli? Haksız fiyat artışlarının en sık görüldüğü yerler nereleri?

DENETİMLER ARTTI VE CEZALAR UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında görülen haksız fiyat artışları ve sahtecilik faaliyetlerine karşı denetimlerini artırmış durumda. Bu çalışmalar doğrultusunda, 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası kesildi. Elektronik ilan platformlarında sahte ve manipülatif ilanların tespitine yönelik kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan verenlerin kimlik ve yetki belgelerinin kontrolünü sağlıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UYARILAR

Hürriyet’te yer alan habere göre, uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çelik, konut alımında dikkat edilmesi gereken unsurları sıralamakta. Fiyatın alım kararında öncelikli rol oynadığını belirten Çelik, lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla beraber değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Alıcıların yalnızca ilan fiyatına odaklanmamaları, aynı zamanda bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmiş profili gibi unsurları da göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade ediyor. Özden, İstanbul’daki dönemsel fiyat artışlarına dikkat çekerken, kente yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisinin geldiğini ve bunun kira talebini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, bazı kişi ve kurumların arzı kısıtlayarak fiyatları yapay olarak artırma çabasında olduklarına da vurgu yapıyor.

SAHTE İLANLARIN GÖSTERGELERİ

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, sahte ya da manipülatif ilanların belirgin işaretlerini sıralıyor. Bu unsurlar arasında, bölgede emsallerin çok altındaki fiyatlar, belirsiz veya eksik adres bilgileri, yalnızca tek bir görsel kullanılması, yanıltıcı fotoğraflar ve teknik bilgilerde tutarsızlıklar yer alıyor. Ayrıca, ilanlarda yer alan telefon numarasının farklı bölge kodlarına ait olması da dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Kapora dolandırıcılığı konusunda sıkça karşılaşılan yöntemleri ise şu şekilde aktarıyor: “Dolandırıcılar genellikle piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ veya ‘taşınma sebebiyle’ gibi bahanelerle ilan yayınlıyor. Ciddi alıcı gibi davranan kişilerden, evin başkasına kaptırılmaması için hemen kaparo talep ediliyor. Ev görülmeden para gönderilmesini sağladıktan sonra iletişim kopuyor.” Pakkan, bu tür durumlarda tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Gerçek bir evi görmeden ve resmi sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu ödemelerin çoğu geri alınamıyor” şeklinde uyarıyor.