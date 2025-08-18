Emlak İlanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Emlak sektöründe fahiş fiyat artışları devam ederken, bu durumla ilgili şikayetler de artıyor. Özellikle Türkiye’de en çok karşılaşılan sahte taşınmaz ilanı türleri ve emlak ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar merak ediliyor. Bunun yanı sıra haksız fiyat artışının yoğun yaşandığı bölgeler de sorgulanıyor.

CEZA UYGULAMALARI VE DENETİMLER

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışı ve sahtecilik faaliyetlerine karşı gerçekleştirdiği denetimlerde önemli gelişmeler kaydetti. Bakanlık, bugüne kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik ilan platformlarındaki sahte ve manipülatif ilanları tespit etmek hedefiyle kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile bu süreç hızlandı. Artık ilan veren şahısların kimlik ve yetki belgeleri titizlikle kontrol ediliyor.

DAHA FAZLA DİKKAT GEREKEN UNSURLAR

Hürriyet’in haberine göre, konut alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar uzmanlar tarafından sıralanıyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın alım sürecindeki en etkili faktör olduğuna vurgu yaparken, lokasyon ve konum gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Alıcıların, yalnızca ilan fiyatını değil, aynı zamanda binanın yaşı ve ilanı veren kişinin geçmişi gibi unsurları da göz önünde bulundurması gerektiğini ifade ediyor. Özden, İstanbul’daki fiyatların dönemsel olarak manipülatif şekilde arttığına dikkat çekiyor. İstanbul’un, Türkiye’nin en yoğun öğrenci sayısına sahip şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak, “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu durum da kira talebini artırıyor” diyor. Ancak Çimen’e göre, fiyat artışları yalnızca bu nedenlerden kaynaklanmıyor. Bazı kişi ve kuruluşların, arzı kısıtlayarak fiyatları yapay bir şekilde yükselttiğini belirtiyor.

SAHTE İLANLAR HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan ise, sahte veya manipülatif ilanların belirtilerini bildirmek istiyor. “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, eksik adres bilgisi, az sayıda görsel, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat ve bina yaşı gibi bilgilerin tutarsızlığı ve ilanlardaki telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması, bu tür ilanların işaretleri arasında” diyor. Ayrıca kapora dolandırıcılığına dair yöntemleri de şu şekilde özetliyor: “Dolandırıcılar, genellikle piyasa ortalamasının altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’, ya da ‘taşınma sebebiyle’ gibi gerekçelerle ilan açıyor. Ciddi alıcıymış gibi davranıp herkesten hemen kapora talep ediyorlar. Ev görülmeden para gönderildiğinde iletişim kesiliyor.”

Pakkan, bu tür durumlarda tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor. “Gerçek bir evi görmeden ve resmi bir sözleşme imzalamadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu tür ödemelerin geri alınması genellikle mümkün olmuyor” diyor.