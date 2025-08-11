Emlak Konut GYO, 21,4 Milyar TL

Ekonomi

Gayrimenkul sertifikası talep eden yatırımcı sayısı 767 bini aşıyorken, talep tutarı arzın yaklaşık iki katına ulaştı.

HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Halk Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Emlak Konut GYO’nun Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına dair sonuçları yayımladı. Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi için gayrimenkul sertifikaları, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep topladı.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikası ve ek satışa sunulan 897,1 milyon adet gayrimenkul sertifikası tamamen satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ek satış hariç halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3,6 milyar adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

