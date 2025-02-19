Emlak Konut’tan Orta Gelirliye Konut İmkanı

EMLAK KONUT GYO YENİ KAMPANYA BAŞLATTI

Emlak Konut GYO, orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut kampanyası geliştirdi. “Kazançlı Yatırım Kampanyası” adıyla duyurulan projede, 25 farklı lokasyonda toplam 4500 konut satışa sunulacak. Peşinat ödemeden konut alma olanağı sunuyor; azalan taksitler ve düşük faizli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, 60 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın ayrıntılarını düzenlenen bir basın toplantısında aktardı. Başvurular, 23 Mart tarihine kadar devam edecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR

Kazançlı Yatırım Kampanyası kapsamında sunulan üç farklı ödeme modeli dikkat çekiyor:

1. Model: Peşinatsız, Azalan Taksitli Sistem

Peşinat ödemeden konut sahibi olma şansı tanıyor. Taksitler her ay azalıyor. Sunulan faiz oranı %0.99 ve vade süresi 60 ay.

2. Model: İlk Yıl Taksitler Emlak Konut’tan

İlk yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. %1.29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit seçeneği imkanı sağlıyor.

3. Model: Leasing Destekli, Uzun Vadeli ve Esnek Ödeme

İsteğe bağlı peşinatlı veya peşinatsız ödeme seçeneği sunuluyor. Emlak Katılım Bankası aracılığıyla 120 aya varan finansman desteği mevcut. Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadeli ödeme planında taksitler ortalama 61 bin TL olacak.

KAMPANYA HEDEFİ VE BAŞVURU TARİHİ

Kampanya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki toplam 25 projede hayata geçiriliyor. Peşinatsız ve düşük faizli ödeme imkanları, konut sahibi olmayı düşünenler için büyük avantaj sunuyor. Başvurular 23 Mart tarihine kadar kabul edilecek. Emlak Konut, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunduğu bu kampanyanın sektöre canlılık kazandırmasını bekliyor.