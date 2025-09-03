Emlak Vergisi Artışı Önleniyor! Hükümet Düzenleme Yapacak

BİNA RAYİÇ BEDELLERİNDEKİ ARTIKLAR

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500’e varan artışların ardından emlak vergilerinin de artması bekleniyor. Büyük şehirlerin çeşitli bölgelerinde bu artış oranı yüzde 1400’e ulaşabiliyor. Rayiç bedellerindeki bu beklenmedik artışa karşı tepkiler sürüyor ve çok sayıda vatandaş dava açmak için hazırlık yapıyor. Hükümet, bu duruma kayıtsız kalmayarak yasal bir düzenleme ile sorunu çözecek. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Demir, vatandaşların vergi ile ilgili endişelerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.” ifadesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını hatırlatan Demir, Ekim ayında tekliflerini sunacaklarını ve “İki müdahale yöntemi var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihai emlak vergisinin mevcut durumuyla mukayese edildiğinde sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz.” dedi. Ayrıca Demir, konunun Ekim ayında Meclis gündemine geleceğini de duyurdu.

Eğer yasal düzenleme geçmezse ve mevcut artış yürürlükte kalırsa, gayrimenkul hukukçuları önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar, vergi mahkemesine dava açılacağını ve belediyelerin de savunma yapacağını, yeniden değerleme ile enflasyon oranlarının artışlarda dikkate alınabileceğini ifade ettiler.

İTİRAZ YOLUNUN SON GÜNÜ

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, itiraz sürecini şu şekilde anlattı: “Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra 30 gün içinde vergi mahkemelerine dava açılması gerekiyor. İtiraz süresi 7 Eylül’e kadar uzadı, bu tarih Pazar’a denk geldiği için 8 Eylül Pazartesi günü itiraz için son gün.” dedi. Kiraz ayrıca, sokak bazlı değerlendirme yapılması gerektiğini ve her sokaktaki vatandaşın itiraz etmek istiyorsa dava açabileceğini belirtti.

Kiraz, “Sokakta özel ve nitelikli proje yoksa, o sokaktaki rayice dava açılması halinde dava kazanılırsa diğer vatandaşlar hak iddia edemez.” şeklinde bir açıklama yaptı. Dava açarken dikkat edilmesi gereken bir noktaya da vurgu yapan Kiraz, “Özel ve nitelikli parselde yaşayan bir kişi davayı kazanırsa, diğer sokaktaki kişiler hak iddia edemez.” diyerek, bu durumu ‘gecekondu mahallesi ile özel bir site’ örneğiyle açıkladı.

Kiraz, mevcut artışların çok yüksek olmasının dava açmayı zorlaştırabileceğini, kaldırılan artışların 3-5 kat olduğunu, bu nedenle dava açmanın faydasının kalmadığını belirtti. Yeni emlak vergilerinin vatandaşı zorlayabileceğini ifade eden Kiraz, hükümetin düzeltmeler yapacağına dair umutlarının bulunduğunu söyledi.

Kiraz sözlerine şöyle devam etti: “2017’de de böyle bir durum yaşanmıştı. Hükümet, ‘4 yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez’ diye karar almıştı ve davaların hepsi konusuz kalmıştı. Şimdi de benzeri bir durum yaşanabilir.”

Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedel artışlarının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini belirteri, bir taşınmazın değerini etkileyen unsurların konum, kamu kurumu veya üniversite yakınlığı gibi kriterler olduğunu ifade etti. İtiraz süresinin 7 Eylül’de sona ereceğini hatırlatan Kezer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz’ açıklaması, bu tarihin ertelenebileceği anlamına gelebilir.” dedi.