Emlak Vergisi Üzerine Açıklama Yapıldı

AÇIKLAMALAR VE ENDİŞELER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz” sözlerine yer verdi. Demir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın bu konuyu sıkı bir şekilde takip ettiğini belirtti.

Demir, “Tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz” diyerek, süreç hakkında daha fazla bilgi verdi. Ayrıca, “Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” şeklindeki ifadesiyle endişeleri gidermeye yönelik adımlar atacaklarını vurguladı.

2026 yılında ödenecek emlak vergisi tutarlarının belediyeler tarafından belirlendiği ve bazı yerlerde 10 katı bulan artışlarla karşılaşıldığı biliniyor. Bugün itibarıyla başlayan itiraz sürecinin, 8 Eylül’de sona ereceği bilgisi verildi.