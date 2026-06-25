Emniyet Teşkilatı Kanunu Maddeleri ve İçeriği 2026: Meclis’ten Geçti mi, Neleri İçeriyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum düzenleniyor
TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemelerle Emniyet Teşkilatının personel yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı ve bu kapsamda Emniyet Teşkilatına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle emniyet personelinin yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi birikiminden daha etkin yararlanılması ve eğitim ile teftiş kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

SAĞLIK SEBEBİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLERE YENİ ATAMA İMKANI

Yargı kararıyla eğitimini tamamlayıp polis memuru veya amiri olarak atanan, ardından sağlık sebebiyle yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilen kişiler, yeni düzenlemeyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki kadrolara atanabilecek. Düzenleme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte sağlık şartlarını taşımadığı için ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden öğrenime devam ederek mezun olanlar da bu haktan yararlanacak. Hayata geçirilen düzenlemelerle Emniyet Teşkilatının personel yapısının güçlendirilmesi ve uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi.

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