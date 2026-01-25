Emre Mor’un Sözleşmesi Hakkında Menajerinden Açıklama

emre-mor-un-sozlesmesi-hakkinda-menajerinden-aciklama

Fenerbahçe’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Emre Mor ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih iddialarını yalanladı.

MENAJERİ YALANLADI

Modyr, yaptığı açıklamada, “Emre Mor’un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe’nin kontratlı oyuncusu.” ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNDA BİTİYOR

Emre Mor’un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar toplam 49 maça çıkan Mor, bu karşılaşmalar sonucunda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

